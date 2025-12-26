إمام عاشور بعد الفوز على جنوب إفريقيا: المكسب جاء بروح رجولية وتنفيذ كامل لتعليمات الجهاز الفني

أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الانتصار كان ثمرة مجهود جماعي وروح قتالية عالية ظهرت بوضوح داخل أرض الملعب.

وشارك إمام عاشور في اللقاء كبديل لمحمد هاني، الذي تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء، حيث دفع به الجهاز الفني في مركز الظهير الأيمن، وهو مركز غير معتاد بالنسبة له، لكنه قدم فيه أداءً منضبطًا وساهم في الحفاظ على تماسك الفريق حتى نهاية المباراة.

روح رجولية

وقال إمام عاشور في تصريحاته عقب اللقاء إنه يحمد الله على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأداء كان بتوفيق كبير، وأن لاعبي المنتخب ظهروا بروح رجولية والتزموا بتقديم أقصى ما لديهم طوال المباراة، مشيرًا إلى أن الجميع كان حريصًا على الخروج بالنقاط الثلاث مهما كانت صعوبة المواجهة.

دعم الجماهير

وحرص لاعب الأهلي على توجيه التهنئة للجهاز الفني وللشعب المصري، مشددًا على أن دعم الجماهير يمثل عاملًا فارقًا وحافزًا كبيرًا للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن في كل مباراة، خاصة في البطولات الكبرى التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا.

مركز مختلف

وتطرق إمام عاشور للحديث عن مشاركته في مركز مختلف، مؤكدًا أن أي مركز يضعه فيه المدير الفني يتطلب منه الالتزام الكامل وبذل أقصى جهد ممكن، موضحًا أن الثقة التي يمنحها له الجهاز الفني تمثل دافعًا إضافيًا، وأنه يسعى دائمًا لتنفيذ التعليمات الفنية بدقة داخل الملعب.

المرة الأولى

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المركز، حيث سبق له اللعب فيه أكثر من مرة، موضحًا أن المدير الفني حسام حسن طالبه ببعض الأدوار المحددة، وعمل على تنفيذها، في ظل دعم كبير من زملائه داخل الملعب، خاصة محمد الشناوي ومحمد صلاح، وهو ما منحه ثقة أكبر في الأداء.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بثبات، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم عزز صدارته للمجموعة، وضَمِن له التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، عقب انتصاره في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم فوزه الصعب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية.