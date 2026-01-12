ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

تُعدّ مشكلات الدورة الدموية ، من أكثر الأسباب شيوعًا لـ برودة القدمين.

فالأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية قد يواجهون صعوبة في وصول كمية كافية من الدم الدافئ إلى الأطراف، ولذلك كثيرًا ما يشتكون من برودة اليدين والقدمين.

يمكن أن تنشأ مشكلات الدورة الدموية عن عدة أسباب، من بينها:

-نمط الحياة الخامل.

-الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب، إذ قد يؤدي ذلك إلى تقليل تدفق الدم إلى الساقين والتسبب في برودة القدمين.

-كما أن تدخين منتجات التبغ يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من احتمال معاناة المدخنين من برودة القدمين.

-ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تكوّن ترسبات داخل الشرايين، ما يحدّ من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، وبالتالي يسبب الإحساس بالبرودة.

-كذلك قد تتسبب بعض أمراض القلب في برودة القدمين، لذلك يُنصح بمراجعة الطبيب في حال وجود مشكلات قلبية أو عوامل خطورة معروفة.

العلاج

علاج ضعف الدورة الدموية يقوم على مزيج من الأدوية عند الحاجة وتغييرات نمط الحياة، خاصةً الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحى، واتباع نظام غذائي سليم، لما لذلك من دور كبير في تحسين تدفق الدم وصحة القلب.

المصدر..DailyMedicalinfo