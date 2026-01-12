قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

رنا عصمت

يحتوي شاي الكركم على مادة الكركمين، وهو مركّب طبيعي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهاب.

وتشير الدراسات، بحسب موقع هيلثى لاين، إلى أن الكركمين يثبط بعض البروتينات والإنزيمات المعروفة باسم السيتوكينات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث الالتهاب، كما يساعد على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تزيد من حدة الالتهاب في الجسم.

وقد أظهرت عدة دراسات، أن الأشخاص المصابين بـالتهاب المفاصل الذين يتناولون 1000 ملغ من الكركمين يوميًا لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا يلاحظون تحسنًا واضحًا في أعراضهم.

كما تشير الأبحاث، إلى أن الكركمين قد يكون فعالًا بقدر مسكنات الالم الشائعة مثل الباراسيتامول في تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة لدى المصابين بـ خشونة الركبة.

مشروب الكركم مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل شاي الكركم شاي الكركم على مادة الكركمين الكركمين

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

التعليم العالي

التعليم العالي: اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بعمداء المعاهد العالية الخاصة الهندسية

السيد محمد محمود

قلبه توقف فجأة .. وزير الصحة ينعي موظفا بالمعامل توفي أثناء عمله

وفد غرفة شركات السياحة

السياحة تبحث مع المراكز الميدانية الاستعداد لخدمة حجاج الشركات وتلافي السلبيات

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

