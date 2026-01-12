مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

يحتوي شاي الكركم على مادة الكركمين، وهو مركّب طبيعي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهاب.

وتشير الدراسات، بحسب موقع هيلثى لاين، إلى أن الكركمين يثبط بعض البروتينات والإنزيمات المعروفة باسم السيتوكينات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث الالتهاب، كما يساعد على تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تزيد من حدة الالتهاب في الجسم.

وقد أظهرت عدة دراسات، أن الأشخاص المصابين بـالتهاب المفاصل الذين يتناولون 1000 ملغ من الكركمين يوميًا لمدة تتراوح بين 8 و12 أسبوعًا يلاحظون تحسنًا واضحًا في أعراضهم.

كما تشير الأبحاث، إلى أن الكركمين قد يكون فعالًا بقدر مسكنات الالم الشائعة مثل الباراسيتامول في تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة لدى المصابين بـ خشونة الركبة.