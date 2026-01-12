الملاذ الأمن للاستثمار .. أسعار الذهب اليوم الإثنين .. اعرف هتشتري ولا هتبيع

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، ويحظى بمكانة بارزة بين المستثمرين والأفراد على حد سواء، نظرًا لاستقراره وقيمته التاريخية كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق المالية والعملات.

ويعتمد الكثير من الأفراد والبنوك المركزية على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات، كما يمثل مخزونًا استراتيجيًا يمكن اللجوء إليه في الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويشهد سوق الذهب يوميًا حركة مستمرة في الأسعار، تتأثر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار الدولار، وأداء البورصات العالمية، والتوترات الاقتصادية والسياسية.

شهد سوق الذهب المصري اليوم الاثنين 12-1-2026، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية يوم أمس.

ويظهر هذا التراجع الجزئي مع ثبات حركة السوق النسبي، وهو ما يعكس حساسية المعدن النفيس تجاه تحركات العرض والطلب المحلي والدولي.

أسعار الذهب اللحظية في مصر:

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4020 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5168 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6030 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا، مع مراعاة أن السعر قد يختلف من تاجر لآخر، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار سبائك الذهب:

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 68910 جنيهات.

سعر الأونصة (31.1 جرام من عيار 24) سجل نحو 214310 جنيهات.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 344550 جنيهًا.

ويختلف السعر من تاجر لآخر، حيث يُحدد بناءً على سعر جرام عيار 24، ويُعدّ الاستثمار في السبائك من الوسائل الأكثر شيوعًا لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان النقدي.

الأسعار العالمية للذهب:

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.46% ليصل إلى نحو 4575 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج، بما يعادل أوقية واحدة (31.1 جرام) من عيار ذهب 24. ويعكس هذا الارتفاع الدولي قوة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن عالميًا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية.

أهمية الذهب كملاذ آمن:

يعد الذهب أداة رئيسية للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، كما يوفر حماية للأصول المالية في الأوقات العصيبة. ويبحث المستثمرون عادة عن الذهب عند تزايد المخاطر الاقتصادية أو السياسية، نظرًا لاستقراره وقيمته التي لا تتأثر بسهولة بالأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الذهب استثمارًا طويل الأمد يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على القوة الشرائية، سواء في صورة سبائك، أو مجوهرات، أو شهادات ذهبية يصدرها البنك المركزي.

,يبقى الذهب أحد الأصول الأكثر جذبًا للمستثمرين والأفراد في مصر والعالم، سواء كوسيلة للحفظ الآمن للقيمة، أو كأداة استثمارية ضد تقلبات الأسواق.

ومع متابعة أسعار الذهب يوميًا، يستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع أهدافهم المالية، مستفيدين من تاريخ المعدن الطويل كرمز للثروة والأمان الاقتصادي.