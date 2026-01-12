قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الملاذ الأمن للاستثمار .. أسعار الذهب اليوم الإثنين .. اعرف هتشتري ولا هتبيع

أسعار الذهب اليوم.. اعرف هتشتري ولا هتبيع
أسعار الذهب اليوم.. اعرف هتشتري ولا هتبيع
إسراء عبدالمطلب

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، ويحظى بمكانة بارزة بين المستثمرين والأفراد على حد سواء، نظرًا لاستقراره وقيمته التاريخية كملاذ آمن أمام تقلبات الأسواق المالية والعملات.

ويعتمد الكثير من الأفراد والبنوك المركزية على الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات، كما يمثل مخزونًا استراتيجيًا يمكن اللجوء إليه في الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويشهد سوق الذهب يوميًا حركة مستمرة في الأسعار، تتأثر بعدد من العوامل المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار الدولار، وأداء البورصات العالمية، والتوترات الاقتصادية والسياسية.

شهد سوق الذهب المصري اليوم الاثنين 12-1-2026، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية يوم أمس. 

ويظهر هذا التراجع الجزئي مع ثبات حركة السوق النسبي، وهو ما يعكس حساسية المعدن النفيس تجاه تحركات العرض والطلب المحلي والدولي.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اللحظية في مصر:

  • استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4020 جنيهًا للجرام.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5168 جنيهًا للجرام.
  • بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6030 جنيهًا للجرام.
  • استقر سعر الذهب عيار 24 عند 6891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 48240 جنيهًا، مع مراعاة أن السعر قد يختلف من تاجر لآخر، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار سبائك الذهب:

  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 68910 جنيهات.
  • سعر الأونصة (31.1 جرام من عيار 24) سجل نحو 214310 جنيهات.
  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 344550 جنيهًا.
    ويختلف السعر من تاجر لآخر، حيث يُحدد بناءً على سعر جرام عيار 24، ويُعدّ الاستثمار في السبائك من الوسائل الأكثر شيوعًا لدى المستثمرين الباحثين عن الأمان النقدي.

الأسعار العالمية للذهب:

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.46% ليصل إلى نحو 4575 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج، بما يعادل أوقية واحدة (31.1 جرام) من عيار ذهب 24. ويعكس هذا الارتفاع الدولي قوة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن عالميًا في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية.

أهمية الذهب كملاذ آمن:

يعد الذهب أداة رئيسية للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، كما يوفر حماية للأصول المالية في الأوقات العصيبة. ويبحث المستثمرون عادة عن الذهب عند تزايد المخاطر الاقتصادية أو السياسية، نظرًا لاستقراره وقيمته التي لا تتأثر بسهولة بالأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الذهب استثمارًا طويل الأمد يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على القوة الشرائية، سواء في صورة سبائك، أو مجوهرات، أو شهادات ذهبية يصدرها البنك المركزي.

,يبقى الذهب أحد الأصول الأكثر جذبًا للمستثمرين والأفراد في مصر والعالم، سواء كوسيلة للحفظ الآمن للقيمة، أو كأداة استثمارية ضد تقلبات الأسواق. 

ومع متابعة أسعار الذهب يوميًا، يستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات مدروسة تتناسب مع أهدافهم المالية، مستفيدين من تاريخ المعدن الطويل كرمز للثروة والأمان الاقتصادي.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 عيار 18 الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

الملاذ الأمن للاستثمار .. أسعار الذهب اليوم الإثنين .. اعرف هتشتري ولا هتبيع

الأهلي

كيف يفكر الأهلي بالميركاتو الشتوي؟| ديانج يقترب من التجديد.. بلعمري يصل بعد الكان.. رحيل نجم المغرب.. وتطور في ملف التجديد

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تكشف عن خطواتها لتحديث الهياكل التنظيمية للوزارة والمحافظات والوحدات القروية

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب
ادعوا لها .. اعراض صادمة لمرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد