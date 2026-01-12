سجى عمرو هندي وسامية الحديدي تؤديان اليمين الدستورية بصفتهما الأصغر سنا

أدت النائبتان سجى عمرو هندي، وسامية الحديدي، بوصفهما الأصغر سنا، اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث.

ويأتي ذلك بعد أن أدت النائبة عبلة الهواري، رئيس السن في الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، اليمين الدستورية.

جاء ذلك خلال ترأسها الجلسة الافتتاحية كونها أكبر الأعضاء سنا، عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول،

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.