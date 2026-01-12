عبلة الهواري تؤدي اليمين الدستورية نائبة بالبرلمان في دور الانعقاد الثالث

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أداء النائبة عبلة الهواري ، رئيس الجلسة وأكبر الاعضاء سنا اليمن الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، اليمين الدستورية كما ترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وترأست الجلسة الافتتاحية كونها أكبر الأعضاء سنا، و يأتي ذلك عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول، ويعاونها النائبتين سجى عمرو هندي، وسامية الحديدي، بوصفهما الأصغر سنا.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.