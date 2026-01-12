عبلة الهواري: سنعرض قانون منع زواج القاصرات على أجندة برلمان 2026

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، أن قانون منع زواج القاصرات سيتم عرضه على أجندة برلمان 2026.

وأشارت “ الهواري ”، فى تصريح حاص لـ “ صدى البلد ”، إلى أن استمرار ظاهرة زواج القاصرات يمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لما له من آثار سلبية على الصحة والتعليم والاستقرار الأسري، مؤكدة أن تأخر إقرار هذا القانون أسهم في تفاقم المشكلة، خاصة في بعض المناطق الأكثر احتياجًا للتوعية والحماية القانونية.

وأضافت عضو البرلمان ، أن القانون يستهدف توفير مظلة قانونية رادعة تحمي الفتيات، وتغلق الثغرات التي تسمح بالتحايل على السن القانوني للزواج.