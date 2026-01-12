معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

كشفت الفنانة نانسي صلاح، خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات”، عن تعرضها لأعمال سحر استهدفتها في الوسط الفني.





وأوضحت نانسي أن السحر تسبب في سقوط شعرها، مؤكدة أنها تعرفت على فاعليه، وهم فنانتان معروفتان.





وأضافت أن التأثير النفسي للسحر كان شديدًا عليها، وأن الشخص الذي قام بفك السحر لها رفض الكشف عن أسماء الفاعلين، مستغربًا من معرفتها لهم وسؤالها: “عرفتي إزاي؟”.





نانسي أكدت أن هذه التجربة أثرت على مسارها الفني وأوضحت أنها واجهت محاولات محاربتها، لكنها استطاعت التغلب على تلك الظروف واستعادة حياتها المهنية تدريجيًا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.