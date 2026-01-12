قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
فيديو

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

مروج حسني

كشفت الفنانة نانسي صلاح، خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات”، عن تعرضها لأعمال سحر استهدفتها في الوسط الفني.


 

وأوضحت نانسي أن السحر تسبب في سقوط شعرها، مؤكدة أنها تعرفت على فاعليه، وهم فنانتان معروفتان.


 

وأضافت أن التأثير النفسي للسحر كان شديدًا عليها، وأن الشخص الذي قام بفك السحر لها رفض الكشف عن أسماء الفاعلين، مستغربًا من معرفتها لهم وسؤالها: “عرفتي إزاي؟”.


 

نانسي أكدت أن هذه التجربة أثرت على مسارها الفني وأوضحت أنها واجهت محاولات محاربتها، لكنها استطاعت التغلب على تلك الظروف واستعادة حياتها المهنية تدريجيًا.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الفنانة نانسي صلاح نانسي صلاح والسحر أعمال السحر سقوط الشعر

فيديو

