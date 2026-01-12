قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

إسراء أشرف

يستضيف فريق ليفربول، نظيره بارنسلي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها "الريدز" لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

ويأمل ليفربول في تعويض إخفاقاته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال المنافسة الجادة على لقب كأس الاتحاد، واستعادة ثقة جماهيره عبر مشوار ناجح في أقدم البطولات الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام المباراة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبارنسلي

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية أحداث بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، حيث سيتم بث مباراة ليفربول وبارنسلي عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بارنسلي

حراسة المرمى: جيورجيو مامارداشفيلي

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – كالفين رامزي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: كورتيس جونز – تري نيوني – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج – ريو نجوموها – فيديريكو كييزا.

