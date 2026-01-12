كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، نظيره بارنسلي على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في مواجهة يسعى خلالها "الريدز" لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

ويأمل ليفربول في تعويض إخفاقاته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال المنافسة الجادة على لقب كأس الاتحاد، واستعادة ثقة جماهيره عبر مشوار ناجح في أقدم البطولات الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام المباراة اليوم الإثنين 12 يناير 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبارنسلي

تنقل شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية أحداث بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، حيث سيتم بث مباراة ليفربول وبارنسلي عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بارنسلي

حراسة المرمى: جيورجيو مامارداشفيلي

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – كالفين رامزي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: كورتيس جونز – تري نيوني – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: جيريمي فريمبونج – ريو نجوموها – فيديريكو كييزا.