قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين البالغين (۱۸) سنة فأكثر، وذلك بهدف التعرف على وعي المواطنين المصريين بأزمة تغير المناخ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025.

 أوضح المركز أن تغير المناخ يُعد إحدى أهم القضايا التي تشغل دول العالم أجمع، نظرًا لآثاره السلبية المتوقعة على كل الأصعدة، وهو ما يستدعى الاهتمام به وقياس رؤية المواطنين بشأنه.

توجَّه استطلاع المركز بسؤال للمواطنين بالعينة حول رؤيتهم لمدى خطورة تغير المناخ على مصر وذلك على مقياس من صفر إلى 10؛ بحيث أن الصفر يعني أن تغير المناخ لا يمثل أي خطورة على مصر و10 أنه يمثل خطرًا كبيرًا، وأظهرت النتائج انخفاض نسبة من رأوا أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر بدرجات تتراوح بين ۸ و۱۰ درجات من 21% في استطلاع مارس ٢٠٢٢ لتصل إلى 15% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥، على الجانب الآخر ارتفعت نسبة من قيموا خطورة تغير المناخ على مصر بأقل من خمس درجات من 18% في استطلاع مارس ٢٠٢٢ لتصل إلى 31% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥.

أما فيما يتعلق بالمسؤول الأول عن حل هذه الأزمة ومواجهة آثارها من وجهة نظر المواطنين بالعينة فقد جاءت النتائج لتوضح أن ما يقرب من ثلث المواطنين بالعينة خلال الاستطلاعات محل الدراسة (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025) رأوا أن حكومات العالم أجمع هي المسئول الأول عن مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول للسيطرة عليها.

كما لم تتعدى نسبة من رأوا أن المواطنين هم المسؤولون بالأساس عن حل هذه المشكلة ومواجهة آثارها 21% خلال الاستطلاعات الثلاثة (21% في استطلاع أكتوبر 2022، و16% في استطلاع نوفمبر 2024، و15% في استطلاع ديسمبر 2025)، على الجانب الآخر رأى أقل من ربع المواطنون تقريبًا أن مواجهة آثار التغير المناخي هي مسئولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في استطلاع أكتوبر 2022، و19% في استطلاع نوفمبر 2024، و19% في استطلاع ديسمبر 2025).

وتوجَّه مركز المعلومات بسؤال للمواطنين عن استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة كشراء جهاز موفر للطاقة أو للمياه، وقد تبين من النتائج انخفاض نسبة من لديهم استعداد لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر ٢٠٢٢ إلى 51% في استطلاع ديسمبر ٢٠٢٥، كما أوقفت نسبة من المواطنين بالعينة -لا تتعدى 15% خلال الاستطلاعات محل الدراسة- استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة على بعض الشروط، والتي كان أهمها: أن تسمح حالتهم المادية بذلك.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

مؤسسة تنموية تدعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

منظومة الشكاوي

منظومة الشكاوى الحكومية تنجز 100٪ من الشكاوى والبلاغات في قطاع الصحة بالشرقية خلال 2025

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يتسلم تبرعًا بـ20 ألف سرنجة دقيقة لدعم منظومة التأمين الصحي

بالصور

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد