مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب أولوية المرور بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية بأحد الشوارع بأسيوط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بتاريخ 9 الجارى بين طرف أول 3 مندوبى مبيعات، وطرف ثان 3 عمال جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، لخلافات بينهم حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة القسم حال إستقلال الطرف الأول دراجة نارية وسير الطرف الثانى مترجلين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات".. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم أيدوا ما سبق .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



