القبض على شخص تعدى على جيرانه في الجيزة بسبب إطعام الكلاب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام آخر بالتعدى على جيرانه بالسب اعتراضاً على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لقيام (سيدتين " مقيمين بالعقار محل سكنه") بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفة الشقة سكنهما مما يؤدى إلى سقوطها داخل شرفة مسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

