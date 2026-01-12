تديره سيدة.. الشرطة تداهم ناديا صحيا يدار لممارسة الرذيلة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادي صحي "بدون ترخيص" واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 5 سيدات "لأحداهن ملعومات جنائية"، وشخصين، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

