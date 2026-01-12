القبض على شاب وفتاة يروجان للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة " لأحدهما معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما (2 هواتف محمول " بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.