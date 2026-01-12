مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي وقع صباح اليوم الاثنين بطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الغربي ناحية مدخل مركز ومدينة الغنايم .

انقلاب سيارة ملاكي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي قبلي مدخل مدينة الغنايم بحوالي 15 كم تجاه محافظة سوهاج .



أسفر الحادث عن مصرع خلف عبدالمنعم حنفي 43 عاما ، واصابة كلا من مصطفي امين ابراهيم ، 44 عاما، اشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، و مشير الفار اديب ، 40 عاما ، كدمات متفرقه بالجسم .

وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي ونقل المصابين الى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.