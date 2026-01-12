مشاجرة بالألعاب النارية داخل سوق ببولاق الدكرور



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية داخل أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 8 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص ، وطرف ثان 3 أشخاص، لخلافات بينهم حول أولوية المرور تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم، وقام الطرف الثانى بإطلاق ألعاب نارية مما أدى إلى اشتعال جزء من فرش أحد البائعين "تم إخماده من قبل الأهالى دون حدوث إصابات" .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزة الطرف الثانى الألعاب النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .