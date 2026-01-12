معاكسة فتاة تتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين سائق"لـه معلومات جنائية" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و بائع "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" ، وسيدة ونجلتها جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، بسبب معاكسة الأول لنجلة السيدة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية محدثين الإصابات المشار إليها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم (سلاح أبيض – عصا خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



