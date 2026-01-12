قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

معاكسة فتاة تتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين سائق"لـه معلومات جنائية" مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و بائع "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" ، وسيدة ونجلتها جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، بسبب معاكسة الأول لنجلة السيدة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية محدثين الإصابات المشار إليها.
 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم (سلاح أبيض – عصا خشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 


 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

