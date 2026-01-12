بتكلفة 600 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح محطة الطاقة الشمسية بصحراء نجع حمادي

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محطة الطاقة الشمسية بصحراء نجع حمادى شمال قنا، والتى تستهدف العمل بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات، وسعة تخزين تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة، وتقع على مساحة 3,888 فدانًا بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، باستثمارات إجمالية ٦٠٠ مليون دولار، بما يقارب ٣٠ مليار جنيه.

وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المحافظة ستتولى مسؤولية اختيار العمالة والشركات والمقاولين المتقدمين لتنفيذ أعمال تسوية الموقع العام، والطرق الداخلية، ومصارف مياه الأمطار الخاصة بالمحطة.

وأوضح عبدالحليم، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة، لأبناء المحافظة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة، إضافةً إلى منح الأولوية للمقاولين وشركات القطاع الخاص المحلي المؤهلة للعمل بالمشروع.



وأضاف محافظ قنا، بأن المشروع يعد واحداً من مشروعات الخطة العاجلة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري لإدخال قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، ما يساهم فى خفض اعتماد الدولة على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، إضافة إلى أن المشروع سوف يمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار عبدالحليم، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنوع مصادر الطاقة، والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.