محافظ قنا يتابع تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| صور

تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية، أعمال تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، واستمرار جهود الدولة في مواجهة كافة أشكال التعدى، مشدداً على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية.

واطلع محافظ قنا، على تقارير المتابعة اللحظية، مؤكدًا التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وجهات الولاية، وقوات إنفاذ القانون، لضمان التنفيذ الحاسم والفوري لقرارات الإزالة، وعدم التهاون مع أي محاولات تعدٍ جديدة.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة المتابعة المستمرة بعد الإزالة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات تستهدف استرداد حق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأوضح محافظ قنا، أن الموجة 28 تستهدف إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مشيرا إلى أن تنفيذ الموجة يتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ في الفترة من 10 يناير وحتى 30 يناير الجاري.

وتابع محافظ قنا، المرحلة الثانية التى تبدأ من 7 فبراير و تستمر حتى 27 فبراير المقبل، ثم المرحلة الثالثة والتى تبدأ من 7 مارس وحتى 27 مارس القادم، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وأكد عبدالحليم، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على حماية ممتلكاتها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق الصالح العام لأبناء محافظة قنا، مشددا بأنه لا تهاون في استرداد حق الدولة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

