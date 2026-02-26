بسبب اللهجة المصرية..أياد نصار يهاجم التعليقات "السخيفة"

أثار الفنان الأردني إياد نصار تفاعلًا واسعًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعدما حسم الجدل حول سبب تحدثه باللهجة المصرية، ردًا على انتقادات وُجهت له من بعض المتابعين.

وجاءت القصة بعدما تساءل أحد المتابعين عن سر حديثه بالمصرية، وهو ما اعتبره نصار تعليقًا غير مبرر، مؤكدًا اعتزازه الكبير بمصر وبلهجتها، ومشيرًا إلى أن علاقته بالبلد ممتدة منذ سنوات طويلة

وجاء رد نصار قائلًا: “عشان العرب في قلب كل اردني- هذا ماقاله وتعلمته من جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال.. ولاني اردني يعشق مصر.. لو عشقي لمصر مدايقه وعاملك مشكله..تعايشي معها مش هعرف أساعدك..اول وآخر مره هرد على هذا النوع من التعليقات السخيفه”.

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.