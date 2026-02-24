مسلسل صحاب الأرض الحلقة 7.. إياد نصار يتخلص من جثة الضابط الإسرائيلي

شهد مسلسل صحاب الأرض الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تخلص ناصر “إياد نصار” من جثة “توفيق” الذى اكتشف انه ضابط من قوات الاحتلال تم زرعه فى مستشفى الوديان من أجل القبض على المتورطين من الفلسطينيين فى قتل قوات من الاحتلال.

بينما الدكتورة سلمى “منة شلبي” تحاول توفير مكان اخر لفدوة “سارة يوسف” حيث ترى ان تواجدها داخل مستشفى الوديان بعد قتل ناصر للضابط الإسرائيلي به خطر عليها.

وأما كارما “تارا عبود” ابنة ناصر التى تخبئ حبيبها الذى انقذها من ضابط إسرائيلي تحاول توفير كافة مطالبة فى المكان الذى يختبأ به.

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.