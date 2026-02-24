مسلسل فن الحرب الحلقة 7 .. يوسف الشريف يعيد لبعض المدعين حقوقهم

شهد مسلسل “فن الحرب” الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تصاعدت أزمة شركة أرض المستقبل ويحاول زياد “يوسف الشريف” تصحيح المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وظهر زياد حاملاً صندوقًا يضم ملفات خاصة بالشركة، وبدأ بالفعل في رد جزء من الأموال للمتضررين، طالبًا منهم التنازل عن القضايا المرفوعة، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة القانونية التي تلاحق الشركة ووالده.

وخطفت شخصية زياد تطورات على المستوي النفسي، إذ لم يعد يتحرك بدافع رد الفعل فقط، بل بدافع تحمل المسؤولية.

بدا أكثر نضجًا ووعيًا بحجم الخسائر التي لحقت بالناس، وكأن الرحلة تحولت من مجرد محاولة إنقاذ اسم العائلة إلى سعي حقيقي لاستعادة ثقة الآخرين.

ويقوم زياد بزيارة لوالده داخل السجن وهو يحمل بعض الطمأنينة، معتقدًا أن ما قام به قد يكون بداية لانفراجة قريبة. إلا أن رد فعل الأب جاء محبطًا، إذ بدا فاقدًا للأمل تمامًا في الخروج، مستسلمًا لواقعه القاسي.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.