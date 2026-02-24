قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
فن وثقافة

وجوه متعددة لـ أحمد عصام السيد والهدف واحد في فخر الدلتا

أحمد عصام السيد
أحمد عصام السيد
أوركيد سامي

شهد مسلسل "فخر الدلتا"، بروز عمرو، الذي يؤدي دوره أحمد عصام السيد، بوصفه نموذجًا مختلفًا للصّ . 

فهو لا يعتمد على القوة أو المصادفة، بل يتعامل مع السرقة باعتبارها عملية مركبة تبدأ بفكرة وتنتهي بمشهد تمثيلي متقن. كل عملية لديه أشبه بعرض مسرحي مكتمل العناصر، يكتب تفاصيله بعناية.


كما أن عمرو لا يتحرك عشوائيًا. فهو فنان يختار ضحاياه بدقة. يراقبهم ويدرس عاداتهم ونقاط ضعفهم، ثم يبدأ في بناء الشخصية التي سيتقمصها. قد يظهر في هيئة طالب تائه يحتاج للمساعدة، أو سمكري بسيط يؤدي عمله بإخلاص، أو مأذون يحظى بثقة الناس، أو طبيب بيطري يعرف كيف يتسلل إلى الناس تحت ستار المساعدة. لا شيء ثابت في ملامحه سوى قدرته اللافتة على الإقناع.


بعد وضع الخطة كاملة، وفي إطار كوميدي ينتقل إلى معاينة المكان ووضع خطة محكمة للدخول والخروج. يعرف متى يظهر، وأين يقف، وكيف ينسحب دون أن يترك أثرًا. لحظة التنفيذ هي ذروة العرض؛ يقف أمام ضحيته بثقة ممثل محترف، ويؤدي دوره حتى النهاية. وحين يسدل الستار، يكون قد اختفى بالفعل، كأن وجوده لم يكن سوى مشهد عابر.


لكن المفارقة الساخرة في شخصية عمرو لا تكمن في جرائمه، بل في حياته الخاصة. حيث أقنع والده بأنه يعمل في ليبيا، ونسج حكاية كاملة عن الغربة والكفاح. وعند مكالمات الفيديو، يحرص على أن تتصدر المشهد خلفه صورة ضخمة لصحراء ليبية، حتى يبدو الأمر واقعيًا إلى أقصى درجة.


فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.

