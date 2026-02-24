قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البطولة في القصص وليس النياشين | محمود عبد الشكور يكشف عن رأيه بمسلسل سوا سوا

سوا سوا
سوا سوا
أحمد البهى

كشف الناقد الكبير محمود عبد الشكور عن رأيه في مسلسل سوا سوا، الذي يعرض في الماراثون الرمضاني 2026. 

وقال عبد الشكور: ربما يكون مفتاح حلقات "سوا سوا" من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد في تلك العبارة التي قالها الجد عبد العزيز  مخيون لحفيده إبراهيم  أحمد مالك، بعد أن وافق الجد على بيع نيشان أمجاده الحربية، قال الجد : " اوعى تفتكر ان البطولة في النيشان أو في ميداليات الكورة .. البطولة في القصص".

وتابع : هذا بالضبط معنى الحكاية، وهذه إحدى قصص البطولة والحب التي لا يراها أحد، لأننا لا نرى أصحابها أصلا،  هنا عالم الهامش بتفاصيل انسانية، وعبر رحلة إبراهيم لإنقاذ من أحبها،  فقيران وسط صراعات قاسية، ومرض لا يرحم، وثري يريد المساعدة المشروطة، والرحلة مثل متاهة، أو كأننا أمام غريق  يضرب بذراعيه عشوائيا وسط الماء.


واضاف: صعوبة الكتابة في أن تبرز خشونة وتعقيد الواقع الى حد الصدمة، كأن  يدخل إبراهيم حبيبته أحلام  إلى السجن، لكي يتوفر لها العلاج المجاني،  وأن تبرز أيضا بساطة ورومانسية المشاعر الصادقة، وربما النبل الإنساني  أيضا، رغم الفقر والحاجة، وقد تحققت هذه المعادلة الصعبة الى حد كبير، أولا من خلال الكتابة، وعبر أداء أحمد مالك وهدى المفتى، وكل الممثلين، مع تميز خاص معهود لخالد كمال،  ولدينا قبل كل ذلك الجو العام الذي حققه مخرج موهوب، وفريق تقني جيد ومتميز.

واستكمل: كان يمكن أن يحمل إبراهيم اسم " فارس" مثل أبطال محمد خان، وأظن أن حكاية " سوا سوا" تحمل نفس المعنى الذي إنحاز له خان، بأن الفروسية والحب موجودان أيضا عند الغلابة، لا تجميل ولا مثالية، ولكن مشاعر صادقة حقيقية بسيطة فطرية، رأيناها في مشاهد كثيرة بين بطلي المسلسل، ورأيناها أيضا في مشاعر صادقة وعذبة لشخصيتين من ذوي الهمم، ولا يفوتني هنا التنويه من جديد بموهبة أحمد عبد الحميد، وأدائه لشخصية "عظيمة".

واضاف: لم يكن المسلسل في حاجة إلى استدعاء كليشيهات بنت الحارة، أو ابن الحارة، سواء في الكلام أو الحركة، أعرف فعلا من يتحدثون كذلك، ولكن الأمر تكرر ووصل إلى حد النمطية المزعجة، والشخصيات مكتوبة بشكل جيد، وتستحق تحررا ضروريا، لأنها تتجاوز حتى المكان المحدود. وكما ذكرت فإن الحكاية عن " أبطال أكبر من النياشين"، بطولتهم في حروبهم اليومية، للبقاء على قيد الحياة، وللحصول على الرزق، وفي المعافرة، وفي ترويض الظروف الصعبة، المعالجة مؤلمة بالضرورة، هذا مفهوم عندي، ولكنه الحزن الإنساني الذي يطهر القلوب، والذي يجعلنا نرى البشر الحقيقيين، وهذه  حكاية جديدة عنهم من الداخل، لكي نراهم حقا، بدلا من أن نعتبرهم أشباحا على هامش المدينة.

سوا سوا مسلسل سوا سوا محمود عبد الشكور أحمد مالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

كلوب بروج

تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

بطولة دبي للتنس

انطلاقة قوية لبطولة دبي للتنس

محمود الخطيب

تفاصيل خطة الأهلي لدورة حسم الدوري

بالصور

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد