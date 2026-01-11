محافظ قنا يُجري جولة مُفاجئة بمستشفى فرشوط ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية |صور

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة مفاجئة مساء اليوم بمستشفى فرشوط المركزي، وذلك عقب زيارة وزير الاستثمار للمحافظة، في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الرعاية الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

وتفقد محافظ قنا عددًا من أقسام المستشفى، شملت قسم الطوارئ والاستقبال، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات الليلية، كما استمع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ قنا أن المتابعة الميدانية المفاجئة تهدف إلى ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية والإدارية، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة طبية لائقة تليق بالمواطن القنائي، وعدم التهاون مع أي تقصير، خاصة خلال الفترات المسائية والليلية.

كما وجه عبد الحليم بسرعة تلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال الجولة، وتحسين مستوى النظافة والانضباط داخل الأقسام المختلفة، مع التأكيد على التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتوفير أقصى درجات الرعاية للمرضى.

وأشار محافظ قنا إلى أن تطوير القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الجولات الميدانية ستتواصل بشكل مفاجئ في مختلف مراكز المحافظة، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين.



