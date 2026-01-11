قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ قنا يُجري جولة مُفاجئة بمستشفى فرشوط ويطمئن على مستوى الرعاية الصحية |صور

يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة مفاجئة مساء اليوم بمستشفى فرشوط المركزي، وذلك عقب زيارة وزير الاستثمار للمحافظة، في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الرعاية الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

وتفقد محافظ قنا عددًا من أقسام المستشفى، شملت قسم الطوارئ والاستقبال، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات الليلية، كما استمع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد محافظ قنا أن المتابعة الميدانية المفاجئة تهدف إلى ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية والإدارية، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة طبية لائقة تليق بالمواطن القنائي، وعدم التهاون مع أي تقصير، خاصة خلال الفترات المسائية والليلية.

كما وجه عبد الحليم بسرعة تلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال الجولة، وتحسين مستوى النظافة والانضباط داخل الأقسام المختلفة، مع التأكيد على التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتوفير أقصى درجات الرعاية للمرضى.

وأشار محافظ قنا إلى أن تطوير القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الجولات الميدانية ستتواصل بشكل مفاجئ في مختلف مراكز المحافظة، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

