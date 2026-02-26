مسلسل فن الحرب الحلقة 8.. يوسف الشريف يكتشف سرقة الأموال

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 9 تصاعدًا دراميًا حيث جاءت صادمة، بعدما اكتشف زياد “يوسف الشريف”، برفقة مي “شيري عادل”، سرقة الأموال من خزنة منزله لحظة الاكتشاف لم تمر بهدوء، بل حملت في طياتها دلالات خطيرة، خاصة أن زياد بدا واثقًا من معرفته بهوية السارق، ما أضفى على المشهد مزيدًا من الغموض والتشويق وبحسم واضح، قرر مغادرة المنزل فورًا، مؤكدًا أن البقاء لم يعد آمنًا.

واصطحب زياد مي إلى منزل تامر “محمد جمعة”، ليبلغه بما حدث، والمواجهة لم تكن مباشرة الاتهام، لكنها حملت قدرًا كبيرًا من التوتر الصامت، وكأن الجميع يدرك أن الثقة أصبحت عملة نادرة في هذه اللعبة المعقدة.

ولم يتأخر زياد في اتخاذ إجراء احترازي آخر، إذ تواصل مع صفية “دنيا سامي”، ليخبرها بسرقة الأموال ويحذرها من احتمال وصول الشرطة إليها، مطالبًا إياها باتخاذ احتياطاتها سريعًا، والمكالمة كشفت حجم القلق الذي يحيط بالجميع، وأن أي خطأ بسيط قد يكلفهم الكثير.

على جانب آخر، ظهرت صفية في مقر عملها، حيث طلب منها مديرها تنفيذ لوحة مشابهة لتلك التي رسمتها سابقًا لأحد زملائها. وافقت على الطلب في محاولة لإبقاء الأمور طبيعية، لكنها طلبت العودة إلى المنزل أولًا، دون أن تدرك أن الساعات القادمة ستحمل لها مفاجأة غير متوقعة.

وعندما عادت، فوجئت بوجود زياد ومي وتامر داخل منزلها، وهم يجمعون أدواتها ومتعلقاتها الخاصة بأعمال التزوير، استعدادًا لمغادرة سريعة قبل وصول الشرطة. المشهد كان مشحونًا بالارتباك والخوف، حيث لم يعد هناك مجال للمراوغة أو التردد، وأصبح الهروب هو الخيار الوحيد المتاح.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.