ليالي رمضان تنطلق من المحلة بأمسيات إنشاد وطرب أصيل

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة، بحلول شهر رمضان المعظم.

بدأت أولى الليالي بعزف للنشيد الوطني، ثم باقة منوعة من الأناشيد الدينية والابتهالات، كما استمتع الأطفال في أجواء مرحة بعرض فني، بمشاركة أشهر الشخصيات الكرتونية، على نغمات الموسيقى والأغنيات الرمضانية، قبل أن تختتم فقرات الأطفال بعقد مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، كما قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، باقة مختارة من الأغاني الدينية والوطنية، بجانب أغنيات زمن الطرب الأصيل.

واحتفالا باليوم العالمي للأزهر الشريف، شاركت ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، في تنظيم باقة منوعة من الفعاليات على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، وذلك صباح بحضور المهندس حسام عبده، نائب محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وشهدت الاحتفالية عددا من الكلمات لقيادات الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، كما تضمنت معرضا فنيا لمواهب رواد قصور الثقافة بالمحافظة، بجانب باقة منوعة من الأناشيد الدينية والابتهالات، قبل أن تختتم فقرات اليوم الاحتفالي بتكريم المستشار العسكري، ومدير عام الثقافة بالغربية، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.