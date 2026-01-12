وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور

أدى وزراء سابقون اليمين الدستورية أعضاء بمجلس النواب، وفي مقدمتهم د عاصم الجزار وزير الإسكان السابق و المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق وطارق الملا وزير البترول السابق .



شهدت الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمجلس النواب 2026 ترأس نائبات للجلسة العامة ،حيث انعقدت الجلسة برئاسة النائبة عبلة الهواري باعتبارها أكبر الأعضاء سنًا ، و أصغر الأعضاء: النائبتين سامية الحديدي وسجى هندي.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.