السجن المشدد 15 عامًا لعامل ونجله وصديقهما لاختطاف شخص وتعذيبه وسرقة أمواله بالفرافرة

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد عاملًا ونجله وصديقهما بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامهم باختطاف عامل بعد أن استدرجوه إلى إحدى المزارع بادعاء حفر بئر مياه، وتعذيبه وسرقة أمواله بمركز الفرافرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عمر القاياتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن رياض وعمرو محمد سلطان، وبأمانة سر عادل حسين.

استدراج إلى إحدى المزارع



وتعود وقائع القضية رقم 2452 لسنة 2025 جنايات مركز الفرافرة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفرافرة من المجني عليه أيمن . ز . م، عامل، اتهم فيه كلًا من فارس . ا . ع (23 عامًا – طالب)، ووالده السعيد . ع . ف (49 عامًا – عامل)، وصابر . ع . إ (47 عامًا – فلاح)، بقيامهم باستدراجه إلى إحدى المزارع لمعاينتها بغرض حفر بئر مياه، وفور وصوله إلى المزرعة قاموا بالتعدي عليه وتكبيله واصطحابه داخل سيارة واحتجازه، والتعدي عليه وتعذيبه، والاستيلاء على مبالغ مالية كانت في حسابه البنكي، بعد إكراهه على تحويل أمواله عبر إحدى التطبيقات البنكية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك تحت تهديد السلاح.

وتوصلت تحريات النقيب إبراهيم محمد عبد العزيز، معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة، إلى صحة الواقعة.



وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابة الوادي الجديد، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بأنه في غضون الفترة من 28 أبريل حتى 3 مايو 2025 بدائرة مركز الفرافرة، قام المتهمون الثلاثة بالاشتراك مع آخر هارب باختطاف المجني عليه بطريق التحايل والإكراه، حيث قام المتهم الأول (هارب) باستدراجه إلى إحدى المزارع لمعاينتها بغرض حفر بئر مياه، وما إن تقابل مع المتهم الثاني حتى تعديا عليه وكبلاه وكتما فمه، ثم اصطحباه قسرًا داخل صندوق سيارة إلى المكان المتواجد فيه المتهمان الثالث والرابع، وحال تقابلهم قاموا باحتجازه وألحقوا به تعذيبًا بدنيًا، وأحدثوا به إصابات، وطلبوا فدية.

كما قاموا بسرقة مبالغ مالية، بعد أن أشهر المتهم الأول (هارب) سلاحًا أبيض في وجه المجني عليه، وأشهر المتهم الثاني سلاحًا ناريًا، فبثّا في نفسه الرعب وشلّا مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على بيانات حسابه البنكي، واستخدموا إحدى التطبيقات البنكية في تحويل مبالغ مالية من حساب المجني عليه إلى حساباتهم.



كما قام المتهمون بإكراه المجني عليه على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة.