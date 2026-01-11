قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
تحقيقات وملفات

سقوط طفل من الطابق الثالث بمدرسة في أسيوط| وزوج خالة الطفل: الحالة مستقرة والمدرسة تصرفت بشكل سليم

ياسمين القصاص

أصيب طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل مدرسة كوم أبو شيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد أن اختل توازنه أثناء تواجده داخل حرم المدرسة.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط بلاغا يفيد بسقوط أحد الطلاب من الطابق الثالث، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، التي انتقلت للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، قال هاني رشاد، زوج خالة الطفل حمزة، إن الطفل حالته الصحية مستقرة للغاية، مؤكدا أن حمزة الحمد لله كويس وحالته مستقرة جدا، وعن تعامل المدرسة مع الموقف، أوضح أن إدارة المدرسة تصرفت بشكل سليم وسريع، حيث تم طلب سيارة الإسعاف على الفور، مشيرا إلى أن الأجواء داخل القرية يسودها الترابط والتعاون بين المدرسين وأهالي التلاميذ.

وأضاف رشاد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطفل صعد إلى سور السلم داخل المدرسة، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه دون وجود أي شبهة أخرى. 

وأكد رشاد، أن حمزة عاد للذهاب إلى المدرسة بصورة طبيعية، وسيستمر في الحضور يوميا حتى انتهاء الامتحانات.

وأشار زوج خالة الطفل إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومدير الإدارة التعليمية، تعاملا مع الواقعة بالشكل الصحيح، حيث تم إجراء فحوصات طبية كاملة للاطمئنان على حالة الطفل.

 وأوضح أن المدرسة هي مدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية، الكائنة بمحافظة أسيوط، مركز أبنوب، قرية كوم أبو شيل.

واختتم رشاد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية، وقيادات المدرسة، وعلى رأسهم الأستاذ عرفة خليفة، مثمنا جهودهم وحرصهم على سلامة التلاميذ.

وبحسب الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الطالب يدعى حمزة "أ. ع"، ويبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تعرض لإصابة في قدمه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث داخل المدرسة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط تحسن الحالة الصحية للطفل، موضحا أنه جرى نقله إلى مستشفى المبرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق آخر، أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح أمس، جولة تفقدية بمركز ساحل سليم لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، شملت ست مدارس تابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لضمان انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

أسيوط سفوط طفل بمدرسة أسيوط

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

