سقوط طفل من الطابق الثالث بمدرسة في أسيوط| وزوج خالة الطفل: الحالة مستقرة والمدرسة تصرفت بشكل سليم

أصيب طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث داخل مدرسة كوم أبو شيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد أن اختل توازنه أثناء تواجده داخل حرم المدرسة.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط بلاغا يفيد بسقوط أحد الطلاب من الطابق الثالث، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، التي انتقلت للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، قال هاني رشاد، زوج خالة الطفل حمزة، إن الطفل حالته الصحية مستقرة للغاية، مؤكدا أن حمزة الحمد لله كويس وحالته مستقرة جدا، وعن تعامل المدرسة مع الموقف، أوضح أن إدارة المدرسة تصرفت بشكل سليم وسريع، حيث تم طلب سيارة الإسعاف على الفور، مشيرا إلى أن الأجواء داخل القرية يسودها الترابط والتعاون بين المدرسين وأهالي التلاميذ.

وأضاف رشاد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطفل صعد إلى سور السلم داخل المدرسة، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه دون وجود أي شبهة أخرى.

وأكد رشاد، أن حمزة عاد للذهاب إلى المدرسة بصورة طبيعية، وسيستمر في الحضور يوميا حتى انتهاء الامتحانات.

وأشار زوج خالة الطفل إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومدير الإدارة التعليمية، تعاملا مع الواقعة بالشكل الصحيح، حيث تم إجراء فحوصات طبية كاملة للاطمئنان على حالة الطفل.

وأوضح أن المدرسة هي مدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية، الكائنة بمحافظة أسيوط، مركز أبنوب، قرية كوم أبو شيل.

واختتم رشاد تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية، وقيادات المدرسة، وعلى رأسهم الأستاذ عرفة خليفة، مثمنا جهودهم وحرصهم على سلامة التلاميذ.

وبحسب الفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الطالب يدعى حمزة "أ. ع"، ويبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تعرض لإصابة في قدمه نتيجة سقوطه من الطابق الثالث داخل المدرسة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط تحسن الحالة الصحية للطفل، موضحا أنه جرى نقله إلى مستشفى المبرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق آخر، أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح أمس، جولة تفقدية بمركز ساحل سليم لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، شملت ست مدارس تابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لضمان انتظام العملية التعليمية وسلامة الطلاب.