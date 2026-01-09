تفاصيل القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بتوظيف الأموال والترويج لنشاطهم الإجرامي على الإنترنت

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات لمكافحة جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” بإستقطاب المواطنين الراغبين فى تحقيق الثراء السريع عبر توظيف أموالهم واستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة مقابل تحصلهم على عمولات والترويج لنشاطهم الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة أسيوط ، وبحوزتهم 16 هاتفا محمولا “بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى” 44 شريحة خطوط هواتف محمولة، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.