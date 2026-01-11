قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتابع انطلاق الامتحانات بمعهد بحوث البيولوجيا

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط،اليوم الاحد ، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2025 لطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بـ معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على ضمان انتظام العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الأكاديمي الملائم للطلاب.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة كلٌ من: الدكتور عمرو عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة إيناس عبد الحافظ عميد كلية الطب البيطري، والدكتور علاء حامد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة، تابع الدكتور المنشاوي سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على حسن انتظامها، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما حرص رئيس جامعة أسيوط على الاستماع إلى آراء الطلاب، والاطمئنان على مدى وضوح الأسئلة، وسهولة تنظيم اللجان، وتوافر الوقت الكافي لأداء الامتحانات، وتجهيز القاعات بالشكل الذي يهيئ بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور المنشاوي أهمية الاستمرار في تطوير وتجهيز قاعات الامتحانات بما يواكب متطلبات العملية التعليمية، مؤكدًا على الاهتمام الدوري بأعمال الصيانة، إلى جانب دعم القاعات باحتياجاتها اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مريحة ومحفزة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى المكانة العلمية المتميزة لمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، باعتباره أول معهد بحثي متخصص في هذا المجال على مستوى الجامعات المصرية، وما يضمه من كوادر بحثية ودارسين متميزين، قادرين على الإسهام في إنتاج بحوث تطبيقية متقدمة تخدم خطط التنمية والابتكار، وتدعم البحث العلمي والدراسات البينية.

ويُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بدأت اليوم الأحد 11 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، ويبلغ إجمالي عدد الممتحنين (49) طالبًا، بواقع (43) طالب ماجستير و(6) طلاب دكتوراه.

أسيوط جامعة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية انتظام العملية الامتحانية

