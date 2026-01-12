تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن الطبية من دفعة 2023 في تخصصات العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة، وآليات التوزيع العادل للخريجين على المنشآت الطبية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على معدلات الاحتياجات الفعلية بجميع المحافظات والجهات المستهدفة بالتكليف، بالإضافة إلى آليات التوزيع التي تراعي هذه الاحتياجات وتضمن تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية، ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مطابقة أعداد الخريجين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ركز على مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات في مختلف التخصصات والمناطق، بناءً على معايير دقيقة تضمن الشفافية، وتسمح بالمتابعة والتقييم المستمر لعملية التوزيع.

وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، وجّه بوضع آليات محددة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية الجديدة -سواء من تم تكليفهم أو لم يتم تكليفهم- وتوفير كافة الإمكانات والموارد اللازمة لبناء قدرات بشرية مؤهلة وعالية الجودة؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والأستاذة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.