1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء حريص على النزول في جولات ميدانية لمختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم تنفيذ 1230 مشروع صحي منذ 2014 حتى الآن ".

وتابع خالد عبد الغفار :" كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا في المنظومة الصحية سواء بإنشاء مستشفيات جديدة أو رفع كفاءة مستشفيات قائمة ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014 حتى الآن تخطى التريليون جنيه ".

وتابع :" مستشفى بولاق الدكرور يدخل الخدمة بعد التطوير خلال 30 يوم من الآن، ونعمل على رفع كفاءة المستشفيات الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية ونستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن .

وأكمل خالد عبد الغفار :" خلال 6 شهور تم استقبال 60 ألف مريض أورام وتم إصدار 45 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفى أورام دار السلام هرمل ويتم تقديم الخدمات بالمجان للمواطنين".