أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء حريص على النزول في جولات ميدانية لمختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم تنفيذ 1230 مشروع صحي منذ 2014 حتى الآن ".

وتابع خالد عبد الغفار :" كل محافظات الجمهورية تشهد تطويرا في المنظومة الصحية سواء بإنشاء مستشفيات جديدة أو رفع كفاءة مستشفيات قائمة ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014 حتى الآن تخطى التريليون جنيه ".

وتابع :" مستشفى بولاق الدكرور يدخل الخدمة بعد التطوير خلال 30 يوم من الآن، ونعمل على رفع كفاءة المستشفيات الحكومية في مختلف أنحاء الجمهورية ونستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطن .

وأكمل خالد عبد الغفار :" خلال 6 شهور تم استقبال 60 ألف مريض أورام وتم إصدار 45 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في مستشفى أورام دار السلام هرمل ويتم تقديم الخدمات بالمجان للمواطنين".

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
تسلا Model 3
طارق العريان مع عبلة سلامة
تركيب جهاز اشعة
