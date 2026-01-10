قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
أخبار البلد

تقديم الخدمات الطبية لنسبة تتجاوز 90% من طاقة مستشفى دار السلام

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

  استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعددٍ من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بتفقد مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا)، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى؛ والتعرف على موقف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها به.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا)، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء على عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية، التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، تأكيد الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، والتى تتم دون توقف لهذه المنشآت واستمرارها فى تقديم الخدمات المطلوبة واللازمة للمواطنين من هذا القطاع الحيوي، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة في كافة التخصصات.  

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصحي، وذلك من خلال مساهمته ومشاركته في عمليات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الجولة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجانب الفرنسي، والذي تم من خلاله اقامة شراكة مع معهد جوستاف روسي الفرنسي، أحد أبرز مراكز علاج الأورام عالميًا، وذلك بهدف إدارة وتشغيل مستشفى أورام دار السلام، وتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية في مصر، مضيفا أنه وفقا لهذه الشراكة تستضيف مستشفى أورام دار السلام فرعا لمعهد جوستاف روسي، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات علاج الأورام، واتاحة أحدث بروتوكولات العلاج العالمية في مصر.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان إلى أن المستشفى قام منذ تسليمه في 1 يونيو 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025، لمعهد جوستاف روسي الفرنسي بتحقيق عدة إنجازات، تمثلت في تفعيل برنامج زيارات الأطباء والاستشاريين الفرنسيين لجوستاف روسي مصر بشكل دوري، للاستفادة منهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الأورام، موضحاً أنه تم خلال هذه الفترة مُناظرة 356 حالة من قبل الاستشاريين الفرنسيين من مركز جوستاف روسي الفرنسي، إلى جانب مناظرة 27 حالة بتقنيات التشخيص عن بُعد من استشاريي المعهد، كما تم تقديم الخدمات الطبية لنسبة تتجاوز 90% من إجمالى القدرة الاستيعابية للمستشفى لعلاج المرضى الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً التعامل مع نحو 37 ألف حالة علاج على نفقة الدولة، وعلاج 580 حالة تأمين صحي، و 100 حالة زرع نخاع، وتردد 50.5 ألف حالة على العيادات الخارجية، وإجراء 1155 تدخلا جراحيا، و 13583 حالة علاج كيماوي، واستقبال 372 حالة رعاية مركزة، ونحو 37 ألف حالة تشخيصية في المعمل، وأكثر من 14 ألف حالة تشخيصية في الأشعة.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار إلى تزايد الخدمات المقدمة من خلال هذا الصرح الطبي تدريجيا من شهر يونيو 2025، حتى وصلت إلى 24 ألف خدمة مقدمة من مختلف الأقسام خلال نوفمبر من نفس العام، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان طبية تهتم بدراسة حالات الإصابة والوفاة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات الوفاة، هذا إلى جانب تقليل ازدحام المرضى بنسبة ملحوظة، وذلك من خلال مد ساعات عمل العيادات حتى الساعة الخامسة مساء يومياً، ومد ساعات عمل صيدليات تحضير العلاج حتى الانتهاء من خدمة جميع المرضى يوميا، وتوفير مناطق مخصصة لسحب العينات داخل وحدات العلاج والعيادات، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وضمان ظهور النتائج في نفس اليوم، تمهيدا لتلقي المريض العلاج الكيماوي دون تأخير، هذا فضلا عن تفعيل لجان العلاج متعدد التخصصات بمشاركة استشاريين من التأمين الصحي.

وحول تطوير الكفاءات والقدرات البشرية للعاملين بالمستشفى وفى القطاعات الصحية المختلفة، تمت الاشارة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 65 برنامجا تدريبيا واياما علمية فى العديد من التخصصات، بحضور أكثر من 1493 متدربا، كما تم ترشيح عدد 34 طبيبا بشريا من مختلف التخصصات الطبية (جراحة الاورام – طب الاورام- العلاج الاشعاعي – أمراض الدم وزرع النخاع) من مختلف مستشفيات امانة المراكز الطبية المتخصصة، وجار اختيار أول مجموعة منهم من خلال إدارة جوستاف، وذلك لتنفيذ خطة التدريب الطبي بمقر المعهد فى فرنسا وعمل معايشة لنقل الخبرات الطبية.

وخلال الجولة التفقدية في أرجاء المستشفى، تعرف رئيس الوزراء على مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى أورام دار السلام ( هرمل سابقا)، حيث أشار مسئولو إدارة الأشغال العسكرية إلى أن مكونات مشروع التطوير تتضمن رفع كفاءة مبنى مستشفى أورام دار السلام القائم بالفعل بإجمالى 129 سريرا، بإجمالى مساحة بنائية نحو 25 ألف م2، ويتكون المبنى من بدروم وأرضى بالإضافة إلى 6 أدوار متكررة، كما يتضمن مشروع التطوير إقامة مبنى جديد بطاقة 108 أسرة، بإجمالى مساحة بنائية 28.5 ألف م2، ويتكون المبنى من بدروم وأرضى بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة.

كما تعرف رئيس الوزراء على البرنامج الزمنى والتوقيتات المقررة للانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى أورام دار السلام ( هرمل سابقا)، سواء بالمبنى القائم، أو الجديد، مؤكداً أهمية الالتزام بها بما يسهم في سرعة دخول المبنى الجديد الخدمة، وتوفير المزيد من الخدمات الطبية في هذا التخصص للمرضى، هذا إلى جانب الاستمرار فى تقديم الخدمات الطبية للمترددين على المبني القائم للمستشفى دوت تأثر بأعمال التطوير.

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء

مدبولي: مشروع تطوير معهد ناصر الأكبر في تاريخ وزارة الصحة ويحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس

المهندسين الراغبين في الحجز

إسكان المهندسين.. بدء التسجيل بقرعة بيع وتخصيص 96 وحدة بكمبوند بارادايس

رئيس الوزراء

تقديم الخدمات الطبية لنسبة تتجاوز 90% من طاقة مستشفى دار السلام

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

