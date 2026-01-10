قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
الأحوال الشخصية والمطورون العقاريون أبرزها.. ملفات وتشريعات ساخنة تتصدر أجندة برلمان 2026
مدبولي: نسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمحافظة المنيا في عام 2025

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و562 ألفًا و78 خدمة طبية علاجية ووقائية عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة المنيا خلال عام 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن 28 مستشفى بالمحافظة قدمت مليونًا و938 ألفًا و217 خدمة طبية، شملت مليونًا و231 ألفًا و800 خدمة بالعيادات الخارجية، و481 ألفًا و621 خدمة بأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب إجراء 37 ألفًا و350 عملية جراحية، وتنفيذ 40 ألفًا و864 تحليلًا طبيًا، والموافقة على 146 ألفًا و582 قرار علاج على نفقة الدولة، كما ساهمت 85 قافلة علاجية في تقديم 81 ألفًا و609 خدمات طبية، استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير خدمات متخصصة في عدة مستشفيات

وأشار إلى استحداث وتطوير خدمات متخصصة في عدة مستشفيات، منها توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى أورام سمالوط، وإنشاء وحدات عناية متوسطة وعيادات ماموجرام بمستشفى العدوة، وتفعيل أقسام الأشعة التداخلية بمستشفى كبد ملوي، وتطوير وحدات عناية الأطفال بمستشفى مطاي، وافتتاح وحدة PICU وتجهيز وحدة عناية القلب بمستشفى الفكرية، وتركيب جهاز OCT لتشخيص أمراض الشبكية بمستشفى رمد المنيا، وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى حميات المنيا، إضافة إلى إنشاء وحدات تخدير وعناية جراحية بمستشفى صدر المنيا.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مراكز الرعاية الأولية قدمت 6 ملايين و623 ألفًا و861 خدمة من خلال 390 وحدة، حيث استقبلت مليونًا و131 ألفًا و140 مواطنًا، ووفرت 72 ألف علبة لبن للأطفال المستحقين، وقدمت خدمات طب الأسنان لنحو 300 ألف مواطن، كما استفادت مليون و397 ألفًا و488 مواطنة من خدمات الصحة الإنجابية، فيما تلقى مليون و591 ألفًا و799 مواطنًا خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب تقديم مليون و235 ألفًا و612 خدمة وقائية وتنفيذ 895 ألفًا و822 تطعيمًا ضمن برامج التحصين.

وأضاف أن الوزارة واصلت الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لنشر الإرشادات الصحية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض، كما تم تكثيف الجولات المرورية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

الصحة خدمة طبية المنشآت الصحية محافظة المنيا 2025 وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

حادث تصادم بالصحراوي

وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

ترشيحاتنا

القاضي حازم بدوى: لن تخرج الانتخابات بهذا الشكل لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

حازم بدوى: الانتخابات خرجت بهذا الشكل لوجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديمقراطية

قطاع الشحن الجوي

نمو الطلب على الشحن الجوي عالميًا بنسبة 5.5% خلال نوفمبر 2025

الخدمات الطبية

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمحافظة المنيا في عام 2025

بالصور

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منهم هند صبري ومنة شلبي.. صراع النجوم فى سباق رمضان بمسلسلات 15 حلقة

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

حملة لرفع الاشغالات بميدان عرابي ونفق المحطة وشارعي البوسطه وفاروق بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد