مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة على مستشفى مطروح العام.. صور

تفقد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور حلمى أغا وكيل المديرية ولجنة مكبرة من المديرية مستشفى مطروح العام للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وكافة مستلزمات التشغيل.

تفقد وكيل الوزارة اقسام الاستقبال والطوارئ متابعاً انتظام وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى ، كما استمع لآراء المرضى وذويهم لتذليل كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات.

سرعة التعامل مع المرضى

وأكد على سرعة وحسن التعامل مع المرضى وذويهم واتباع سياسات مكافحة العدوى والحفاظ على نظافة وتنظيم الغرف .

التسجيل الطبي للمرضى

واشار على التسجيل الطبي للحالات وقياس العلامات الحيوية بواسطة التمريض و تسجيله و متابعه اي اعراض مستجده تظهر علي المريض ، و عدم الاعتماد فقط علي ما تم قياسه قبل توقيع الكشف ؛ للوقوف علي مدي تطور الوضع الطبي للمريض اثناء تواجده بالطوارئ .

الاستماع للمرضى وذويهم

كما حرص على المرور على جميع أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والاستماع إلى المرضى وذويهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وبحث كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات .

كما تفقد وكيل الوزارة معمل المستشفى وبنك الدم للتأكد من توافر المستلزمات وفصائل الدم ومشتقاته.

اجتماع مع مسئولى الصحة

وفى نهاية المرور عقد وكيل الوزارة ووكيل المديرية اجتماع عاجل مع الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى ولجنة المديرية لمناقشة كافة احتياجات المستشفى ووضع حلول لها بصفة عاجلة وتلافيها وتذليل العقبات .

رافق وكيل الوزارة أثناء المرور الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والدكتور مصطفى عطية مدير إدارة الخدمات الطبية والدكتور سيد مصيلحى عضو إدارة الطب العلاجي والدكتور محمود منصور مدير إدارة الأزمات والكوارث وعاصم النحاس مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد رياض مكتب وكيل المديرية ومحمد السوهاجي عضو إدارة التمريض.

تكثيف المرور

ووجه الدكتور وكيل الوزارة الي الادارات القائمة بالمرور علي مستشفيات ( العام - الاطفال - التوليد و الصحة الانجابية ) ان تكون الجولات المرورية متزايدة في الفترات المسائية حتي فجر اليوم التالي .

و تؤكد مديرية الصحة أنها لم ولن تدخر أى جهد فى دعم المستشفي بالإحتياجات نظرا للكثافة العاليه من المترددين عليها وأنها تقدم الدعم المطلوب لانجاح الجهود المبذولة في مستشفي مطروح العام ، و تذليل كافه العقبات ، مع المحاسبه المشددة لأي تقاعس او اهمال ، حرصا على تقديم خدمة طبية تليق بأهالى المحافظة وزائريها .