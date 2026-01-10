شهيرة تنصح متابعيها بكيفية الحفاظ على صحتهم

شاركت الفنانة شهيرة، متابعيها بنصيحة لهم حول الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بطرق بسيطة.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “أزيكم ان شاء الله يكون الكل بخير وصحة، كنت عايزه أتكلم معاكم على موضوع الصحة والشباب”.

وتابعت: “دايما بقالي مدة طويلة اقرأ تعليقات على فنانين تعدوا الستين والسبعين على إنهم إزاي كده عندهم حيوية وقادرين كل كام يوم في مناسبات ومهرجانات والتعليقات تقول ايه ده همه ازاي كده أنا عندي 35 سنة وركبي مش شيلاني أو يابخت همه بيعملوا ايه دا أنا طول اليوم أدهن ضهري بفولتارين نفسنا نعرف بيعملوا أيه”.

وأضافت: “أقولكم بقي السر حاجة بسيطة أوي بس المهم نعملها الرياضة، الحركة ياجماعه اتحركوا، ألعبوا رياضة اللي تقدروا عليه أمشوا نص ساعة في اليوم أعملوا تمارين خفيفه اول ماتصحوا من النوم وانتوا حتى لسه في السرير، فيه علي النت تمارين كتيره للشباب ولكبار السن حركوا حتي صوابع أيديكم ورجليكم حركوا عضلات جسمكم بأي وضع”.

واختتمت: “المهم تتحركوا وزمان قالوا الحركه بركه فعلا بركه في الصحه الجسمانية والصحه النفسيه دمتم بصحه دايما يارب ”.