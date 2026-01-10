محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

تصدر اسم الفنان أحمد عبد الحميد جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة ابنته ملاك، بعد أيام قليلة من رحيل والده الماكيير محمد عبد الحميد.

وأعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة ابنته، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين فقط على وفاة والده محمد عبد الحميد، معبرا عن صدمته وحزنه الشديد بذلك.

وكان الماكيير الشهير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، قد رحل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوى.

وحرص الفنان أحمد عبد الحميد، على توجيه الشكر لكل من واساه وقدم واجب العزاء في وفاة والده.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: