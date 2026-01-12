قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
عطية لاشين: يحرم تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
رئيس الوزراء يصل نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك
أثر الإسراء والمعراج في نفس النبي وصحابته.. تعرف عليه
إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة السنغال بـ كأس أمم إفريقيا
اهتموا بالتعليم .. ماذا ينتظر أولياء أمور مصر من أعضاء مجلس النواب 2026؟
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ7 مليارات جنيه .. اليوم
توك شو

الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات

البهى عمرو

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث تعتبر الأولى للمجلس بالعاصمة الجديدة.


وأضاف الأمين العام لمجلس النواب لإكسترا نيوز، أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين ٢٨ عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٢ من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس ١١ يناير ٢٠٢٦. كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الموضوعات الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد.
- قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.
- قرار الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب.
- أداء السادة الأعضاء اليمين الدستورية.
- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.
- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات خاصة، أنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويؤدى أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

وأضاف الوزير فوزي أن مجلس النواب يبدأ في إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، مشيرا إلى أن الترشيحات تقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

بالصور

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

