خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
بينهم سيدات ..سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالجيزة
مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات
بث مباشر.. مجلس النواب يعقد جلسته الافتتاحية لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
9 أطنان دقيق .. حملات مكبرة على المخابز التموينية بالمحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بث مباشر.. مجلس النواب يعقد جلسته الافتتاحية لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين

مجلس النواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية لأداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين.

ويستعد مجلس النواب لعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ بتعيين ٢٨ عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٢ من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس ١١ يناير ٢٠٢٦. كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الموضوعات الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد.
- قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.
- قرار الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب.
- أداء السادة الأعضاء اليمين الدستورية.
- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.
- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات خاصة، أنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويؤدى أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

وأضاف الوزير فوزي أن مجلس النواب يبدأ في إجراءات انتخاب رئيس المجلس ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، مشيرا إلى أن الترشيحات تقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

