موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة قوية أمام فريق الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وسط حالة من التركيز والانتباه الجماهيري الكبير للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي



يستضيف لقاء الأهلي والجيش الملكي يوم غد الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية.



ويخوض الأهلي المباراة بعد الفوز العريض على شبيبة القبائل بنتيجة 4–1 في الجولة الأولى، فيما يسعى الجيش الملكي لتعويض خسارته أمام يانج أفريكانز بهدف نظيف.



واتفق الجهاز الفني للأهلي على ارتداء الفريق للزي التقليدي المكون من القميص الأحمر، الشورت الأبيض، والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأخضر. في المقابل، سيرتدي الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، مع الشورت والجورب الأسود.

قائمة الأهلي للمباراة

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة اللاعبين المشاركين، والتي تضم:

مصطفى شوبير، محمد سيحا، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، أحمد رضا، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، أشرف داري، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، حمزة عبد الكريم.