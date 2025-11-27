موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بدور المجموعات للكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ومكانها



من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، الموافق 29 نوفمبر 2025، في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد بيتر موكابا بمدينة بولو كواني بجنوب أفريقيا.

قائمة الزمالك المسافرة إلى جنوب أفريقيا



أعلن الجهاز الفني للزمالك القائمة النهائية للمباراة، والتي تضمنت اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، آدم كايد، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

طاقم التحكيم

وستُدار المباراة من قبل الحكم صامويل أويكوندا، ويعاونه كل من ديودوني موتوييمانا وديدييه أيشيموي كمساعدين، بينما يشغل روريسا باتينس فيديل منصب الحكم الرابع، ويكون سينون فيليب جورج مراقباً للمباراة.