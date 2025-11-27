هل يظهر في مصر "صلاح الجديد"؟ وزير الرياضة يوضح الصعوبات والفرص في ندوة صدى البلد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن محاولات الوصول لمحمد صلاح جديد من بين الشباب المصري.

وقال أشرف صبحي خلال ندوة صدى البلد : 65% من الشعب المصري من الشباب أي نحو 61 مليون شاب تقريبا وتحت 18 سنة هم 25 مليون وهو السن الممكن خروجهم للاحتراف، لا يوجد أحد لا يمارس كرة القدم وهي اللعبة الشعبية الأولى.

وأوضح : البحث عن لاعب طفرة الطفرة يكون صعب للغاية فنجد مثلا اللاعبين الطفرة مثل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وميسي ومارادونا.

وأكمل : لكى يخرج لاعب طفرة يكون بين اللاعب والأخر سنوات طويلة فمثلا الفارق بين ميسي وماردونا طويل في الأرجنتين ولا يوجد خليفة أو طفرة جديدة في البرتغال مثل كريستيانو.

وأردف : ظروف بدنية ونفسيه والموهبة تفرض نفسها ليخرج لاعب طفرة في الموهبة.

وأختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته قائلا : بدأنا منذ فترة جهد للبحث عن المواهب عن طريق المشاريع الكبيرة مثل كابيتانو وغيرها من البرامج للبحث عن الموهبة.