مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة موجها لمطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بجهد 500 ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية.

كما يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت وعدد من القيادات والمسئولين بالإضافة لمحافظ قنا .

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.