أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة
الإدارات التعليمية : الموبايل ممنوع "للطلاب والمعلمين" بلجان امتحانات نصف العام 2026
الطقس اليوم| عودة الأجواء غير المستقرة.. أمطار غزيرة ورياح قوية
محضر سرقة.. احذر إضاءة هذه اللمبة في عداد الكهرباء
مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسـ.ـحل سائق ميكروباص في مشاجرة الفردوس
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم والقنوات الناقلة
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المعدات طبقا للقانون
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخميس بالقاهرة والسبت بالجيزة ..شوف جدولك
ما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟.. الإفتاء توضح
بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف الشهر الجاري.. وهذا موعد زيادة المرتبات 2026
مدبولي يتوجه إلى نجع حمادي لافتتاح محطة كهرباء اوبيليسك للطاقة الشمسية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة موجها لمطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بجهد 500  ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، من إجمالي 1000 ميجا للمشروع. 

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشروعات الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية. 

كما يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مسبك مجمع مصر للألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا 

ويرافقه وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت وعدد من القيادات والمسئولين بالإضافة لمحافظ قنا .

ويأتي افتتاح رئيس الوزراء لمحطة كهرباء نجع حمادي في إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تهدف للوصول الي ٤٢% من إجمالي الطاقة المتجددة في مصر عام ٢٠٣٠.

مدبولي محطة كهرباء نجع حمادي محافظة قنا رئيس الوزراء مجمع نجع حمادي للألمنيوم

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

التلميذ حمزة أحمد علي

كاميرا المراقبة كشفت الحقيقة.. تفاصيل جديدة في سقوط تلميذ داخل مدرسة بأسيوط| صور

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

بطاقة التموين

ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

احذر

كارتك على أي بنك.. احذر من هاكر الواتساب بزعم الصداقة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

