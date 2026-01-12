قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

هاجر ابراهيم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثنين 12 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5186 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6050 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6914 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48400 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميًا

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة. 

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

وأكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.



 

