اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 12-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر ثبات سعر أشهر أعيرة الذهب من حيث القيمة والانتشار وذلك مع بدايات تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12-1-2026.

سعر أشهر عيار اليوم

وجاء سعر أشهر  عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة.

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويشهد سعر جرام الذهب ثباتًا علي مستوي الأعيرة الذهبية مع مستهل تعاملات اليوم، بالرغم من حالة التذبذب التي تعرض لها مساء أمس.

تقلبات المعدن الأصفر

تعرض سعر الذهب مساء أمس السبت لحالة من التقلبات بعد ارتفاعه للمرة الثالثة خلال يومين بمقدار كسر حاجز الـ45 جنيه إلا أنه ثبت في ختام التعاملات بعدما فقد ما يقارب من 5 جنيهات من قيمته.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تحرك أسبوعي

خلال الاسبوع الماضي شهد سعر الذهب ارتفاعًا محدودًا بقيمة وصلت 35 جنيه في الجرام الواحد بعد مسلسل من النزيف كسر حاجز الـ800 جنيه على مدار 4 أسابيع سابقة بالرغم من كسره جمود التراجع قبل أسبوع بقيمة وصلت 250 جنيه زيادة ليعوض بذلك خسائره.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  6015 جنيه .

سعر عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء .

سعر عيار 14 

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء .

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4010 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميًا

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة. 

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

وأكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 114 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب في الصاغة

