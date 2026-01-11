قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر  أعيرة الذهب مع أول تداولات صباح اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 في محلات الصاغة المصرية.

سعر أدني عيار ذهب

وجاء   أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولًا داخل محلات تداول المشغولات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لدي سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء

الذهب يستقر

شهد سعر الذهب في داخل محلات الصاغة المصرية بمختلف أنواعها وفئاتها فقد أظهر استقرارا في معاملاتها داخل محلات الصاغة بدون أي تغيير.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

صعود مسائي

ومع تداولات مساء أمس؛صعد سعر جرام الذهب بقيمة كسرت أكثر من 45 جنيه.

تحركات المعدن الأصفر

ويستمر تحرك الذهب على مدار الشهر الماضي وحتي بدء تعاملات اليوم فتارة يصعد بمعدلات تبلغ 40 جنيه في المتوسط ثم يهوى بمعدلات غير مسبوقة حيث فقد ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في 4 أسابيع سابقة

اسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6015 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5155 جنيه للبيغ و 5177 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء.

الذهب

تداولات الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

أوقية الذهب

توقعات الذهب 

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.

 وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة. 

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

الذهب.. استثمار آمن رغم القفزات السعرية

أكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

نصيحة للمواطنين: لا تبيعوا الذهب إلا للضرورة

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

الألماس يتقدم الصفوف كبديل عملي للشبكة

مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، كشف ميلاد عن اتجاه ملحوظ لدى المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، نحو اقتناء الألماس بدلًا من الذهب في الشبكة والمجوهرات. 

وأوضح أن الألماس يتميز بوزنه الخفيف مقارنة بالذهب، إلى جانب قيمته المناسبة في الوقت الحالي، ما يجعله خيارًا عمليًا وأنيقًا في آن واحد.

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

