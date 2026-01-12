الاستقرار سيد الموقف.. سعر الذهب اليوم 12-1-2026

لليوم الثالث على التوالي استمر ثبات أسعار الذهب داخل محلات الصاغة مع مستهل تداولات اليوم الإثنين الموافق 12-1-2026

استقرار الذهب

استقر سعر جرام الذهب دون أي تغيير منذ مساء أمس السبت داخل محلات الصاغة في مصر .

تحرك أسبوعي

خلال الاسبوع الماضي شهد سعر الذهب ارتفاعًا محدودًا بقيمة وصلت 35 جنيه في الجرام الواحد بعد مسلسل من النزيف كسر حاجز الـ800 جنيه على مدار 4 أسابيع سابقة بالرغم من كسره جمود التراجع قبل أسبوع بقيمة وصلت 250 جنيه زيادة ليعوض بذلك خسائره.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6015 جنيه .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة 6874 جنيه للبيع و 6902 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6015 جنيه للبيع و 6040 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5155 جنيه للبيع و 5177 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيه للبيع و 4026 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4010 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميًا

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة.

وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

أكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.