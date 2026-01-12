الطقس اليوم| عودة الأجواء غير المستقرة.. أمطار غزيرة ورياح قوية

يشهد الطقس اليوم، الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويسود الطقس اليوم، أجواء، شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس ليكون شديد البرودة ليلًا، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم .. مناطق الأمطار

وحول فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، في حين يُتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تُقدَّر بنحو 20%.

عواصف ترابية ورمال

وتنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات.

وفيما يخص الحالة البحرية، يُتوقع اضطراب شديد في حركة الملاحة على كافة سواحل البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 أمتار، ما يشكل خطرًا على الأنشطة البحرية والصيد والملاحة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، الجهات المعنية من، نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، واحتمال حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية.

الملاحة البحرية مضطربة

أشارت هيئة الأرصاد، أن هناك تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية والبحرية في المناطق المتأثرة بالطقس غير المستقر.

ودعت هيئة الأرصاد، الجهات المختصة المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الرسمية.